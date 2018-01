• Elezioni del Seggio Direttivo della Contrada e del Consiglio della Società M.S. Castelsenio per il biennio 2018 - 2019Tutti gli Appartenenti Protettori potranno recarsi a votare presso la Sala della Deputazione in via Tommaso Pendola, 21 con il seguente orario:venerdì 2 febbraio - dalle 18.30 alle 20.00 e dalle 22.00 alle 23.00sabato 3 febbraio - dalle 17.00 alle 19.30domenica 4 febbraio - dalle 10.00 alle 12.00

CONTRADA DELLA TARTUCA

Giallo e turchino: Forza e costanza albergoSaldezzaPorta all'Arco, Sant'Agata: Maestri di pietraTerzo di CittàVia Tommaso Pendola, 21"Castelsenio"Sant'Antonio da Padova13 giugnoin Via Tommaso Pendola. Fu edificato dalla Contrada nel XVII sec. e dedicato al patrono Sant'Antonio da PadovaOpera dello scultore Bruno Buracchini (1951), è situata in via Tommaso PendolaLeocorno, Onda, Nicchio, SelvaChiocciolaper la Contrada 53 1/2 - per il Comune 47 1/216 agosto 2010 - Luigi Bruschelli detto Trecciolino su Istriceddu