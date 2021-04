• Si comunica che da martedì 27 aprile avranno inizio i corsi per Alfieri e Tamburini presso il Prato di Sant'Agostino.I corsi si svolgeranno nei giorni di martedì, giovedì e sabato ed il ritrovo è fissato dalle 17.15 alle 17.30 per la consegna di bandiere e tamburi nel vicolo della Tartuca. L'orario di fine dei corsi è previsto per le ore 19.00.I corsi verranno effettuati nel rispetto delle normative anti contagio e di distanziamento.

Stemma d'oro, una tartaruga in un campo d'oro seminato di nodi di Savoia azzurri alternati con margherite

CONTRADA DELLA TARTUCAGiallo e turchino: Forza e costanza albergoSaldezzaPorta all'Arco, Sant'Agata: Maestri di pietraTerzo di CittàVia Tommaso Pendola, 21"Castelsenio"Sant'Antonio da Padova13 giugnoin Via Tommaso Pendola. Fu edificato dalla Contrada nel XVII sec. e dedicato al patrono Sant'Antonio da PadovaOpera dello scultore Bruno Buracchini (1951), è situata in via Tommaso PendolaLeocorno, Onda, Nicchio, SelvaChiocciolaper la Contrada 54 1/2 - per il Comune 48 1/220 ottobre 2018 - Andrea Coghe detto Tempesta su Remorex (scosso)