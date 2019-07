Contrada della Torre: Festa Titolare 2019, i nomi dei battezzati

In occasione della Festa Titolare della Contrada della Torre si è tenuto ieri, sabato 28 luglio alle 17.00, il Battesimo Contradaiolo.Di seguito l'elenco dei 64 battezzati per la Festa Titolare 2019 in onore di San Giacomo Maggiore e Sant'Anna.Baroni AliceBellandi FlavioLo Sterzo MargheritaScheggi SvevaGamma ViolanteLoffredo EmmaPanfili AlessandroMorelli GioeleChellini AryaBetti LeoneBartali SiriaFullone ChloeFullone SvevaTorricelli AlessandroMonciatti EdoardoBattista LidiaBannier AlexisBelli ChiaraNerli ZenoMontefiori CarlottaBracali ElenaRotunno GinevraVenturini AsiaBerrettini AsiaVoltan MicheleMannucci GiorgiaCescato LucaSnickars IdaMorrocchi AnitaMorrocchi RiccardoCastelli SofiaCorti GiuliaOrifici StellaCignini AlessandroPandolfi DiegoLeca AdrianLeca AlexBachini AgataBachini SebastianBraija RayanBraija SalmaBraija MalakBezzina Sebastian FrancescoTerrero Pena MiaTaddei SabinaPulignani LudovicaFeliziani GabrieleBonelli LuanaTartaglione GiorgiaCresti SergioPrugnoli AliceBattilomo SilviaCurrreri CalogeroMartini DanieleLariccia Chiara RosaCaiazzo VincenzoGelli FabrizioMazzanti AndreaCappon AndreaBugiani MarcoInnocenti MauroMaffei SabrinaLandi GiulianoBini Mara

CONTRADA DELLA TORRE

Stemma d'oro, un elefante su base erbosa recante una gualdrappa rossa con croce bianca e una torre cintata con un pennoncello rosso crociato d'argento

Rosso cremisi con liste bianche e blu: Oltre la forza, la potenzaAcutezzaSalicotto di Sopra, Salicotto di Sotto, Rialto, San Giusto: BattilanaTerzo di San MartinoVia Salicotto, 78"L'Elefante"San Giacomo Maggiore Apostolo e Sant'Anna25 luglio. Si festeggia l'ultima domenica di luglioFu eretto in Via Salicotto dalla repubblica senese e dagli abitanti come ex-voto per la vittoria conseguita contro le truppe medicee e pontificie a Porta Camollia nel 1526.L'edificio fu iniziato del 1531 e offiziato dal 1536Opera dello scultore Mario Berrettini (1984), sostituisce quella di Fausto Corsini (1954). Reca il motto e l'iscrizione "VICTORIA", è situata in via SalicottoBrucoOcaper la Contrada 51 - per il Comune 452 Luglio 2015 - Andrea Mari detto Brio su Morosita Prima