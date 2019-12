Mecenatismo di Contrada, i risultati della V edizione del progetto della Torre

Sabato 7 dicembre si svelano le opere di Concetta Modica e Marco Arrigoni

Una raccolta di dodici poesie – una per ogni mese dell’anno – ed un’installazione artistica che si richiama al culto mariano. Sono questi i due lasciti per il 2019 del “Mecenatismo di Contrada”, il progetto creato nel 2015 dai Battilana (il circolo culturale della Contrada della Torre) che ogni anno dà la possibilità a due artisti di risiedere per alcuni giorni nel rione stimolandone una conseguente creatività, sulla scia di quella azione di mecenatismo artistico che per secoli ha segnato la vita culturale senese. Per quest’anno, in particolare, la scultrice Concetta Modica e lo scrittore Marco Arrigoni sono stati ospiti nel rione di Salicotto prima, durante e dopo il Palio d’agosto: un tempo sufficiente per immergersi nell’irripetibile intimità della vita contradaiola nei giorni della Festa, e trarne fertile spunto per il proprio personale percorso creativo. Così sabato 7 dicembre, alle ore 18, nella sala delle Vittorie della Contrada della Torre saranno presentate le rispettive opere, diverse quanto originali e suggestive.“Canto al tempo rinato” nel caso di Arrigoni, una serie di versi poetici: “C’è insito nel Palio e nelle sue tradizioni un senso di rinascita – anticipa in prefazione lo scrittore – di qui nasce il titolo. Sono stato toccato da un empito di racconti, abitudini, cadenze, parole, suoni…. se ho potuto in qualche modo raccontare questo mare antichissimo è stato solo attraverso la poesia”. Non meno coinvolgente si annuncia la creazione di Concetta Modica, che ha voluto confrontarsi con il tema del Sacro rappresentandolo in un opera che evoca l’aureola, il sole, il manto della Vergine e il tufo: “questa in Contrada è stata la più emozionante tra le mie esperienze artistiche – anticipa – quando ho chiesto ai Battilana se preferivano vedere qualcosa dell’opera in preparazione mi hanno risposto che sono abituati ad aspettare, il che denota una profonda fiducia nell’altro: ed è quello che si respira in Contrada. Il desiderio di ritrovarsi, incontrare, aspettare, amare, vincere”. La residenza ha fatto parte del progetto #CantiereComune2 vincitore del bando ToscanaInContemporanea2019 della della Regione Toscana.Al suo quinto anno consecutivo, il progetto Mecenatismo di Contrada si è avvalso anche per questa edizione della consulenza scientifica di Michelina Simona Eremita: “entrambi gli artisti si sono mossi verso strade impraticate o in passato solo accennate – dice – che il turbinio emotivo ha accelerato o semplicemente reso necessarie, permettendo di manifestarsi con la forza della fragilità di un’opera”. La residenza artistica di Marco Arrigoni e Concetta Modica ha fatto parte del progetto #CantiereComune2 vincitore del bando ToscanaInContemporanea2019 della della Regione Toscana; da sabato prossimo, le loro opere d si andranno ad aggiungere nella collezione torraiola a quelle della fotografa Ilaria d’Atri e della pittrice Marta dell’Angelo, dei videomakers Mattia Costa e Giulio Kirchmayr, dei figurativi Lucien Roux e Virginia Foletti, del musicista Andrea Sommani e della sound artist Sophie Usunier. Per meglio valorizzarla, proprio il 7 dicembre sarà inaugurata anche una apposita postazione multimediale, donata dai Battilana alla Contrada, grazie al contributo della Fondazione Mps nell’ambito del Progetto PATRIMONIOinmovimento2018.