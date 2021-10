Domenica 31 ottobre presso il Museo della Contrada

Presentazione del volume promosso dalla Contrada della Torre con il Gruppo donne, curato da Aurora Savelli in collaborazione con Massimo Brut e Davide Orsini, edito da Koinè in coedizione con la Contrada della Torre "Delle donne della Torre. Storia e ritratto di un gruppo".È questa la mostra che si inaugura domenica 31 ottobre alle ore 11 nella sede museale della Contrada della Torre. Questo è anche il titolo del volume che accompagna l’esposizione, un viaggio approfondito e inedito nella storia delle donne della Contrada della Torre.La mostra occupa tuta la sede museale della Contrada articolandosi in numerose sezioni; presenta documenti provenienti dall’archivio della Torre, dalla biblioteca degli Intronati di Siena, dalla Contrada del Leocorno e da privati. Si avvale anche di immagini fotografiche e di risorse multimediali.Il percorso prende le mosse dal primo Cinquecento e arriva ai giorni nostri mettendo in evidenza come le donne della Torre siano portatrici di un sentimento e di pratiche di appartenenza contradaiola caratterizzate da generosità nei confronti della Contrada, attenzione al patrimonio, trasmissione di valori e saperi di generazione in generazione, esuberante passione paliesca, in un confronto non sempre facile con il mondo maschile.Nella mostra emerge anche una peculiare tradizione rionale di garibaldinismo femminile e spazio viene dato a torraiole che si sono distinte nel governo della Contrada e nel mondo dell’arte. La mostra e il libro indagano una specifica esperienza associativa femminile, ma vogliono rappresentare un’occasione di discussione a tutto campo sul ruolo femminile all’interno delle Contrade.La mostra e il volume verranno presentati dall’Onorando Priore della Contrada della Torre, Pier Luigi Millozzi, e dal professor Duccio Balestracci, docente di Storia Medievale dell’Università di Siena.L’esposizione sarà visitabile fino al 21 novembre, dalle ore 17.30 alle ore 19.30. Il catalogo sarà in vendita nei locali del Museo.