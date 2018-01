Contrada della Torre, i prossimi appuntamenti

• Sabato 6 gennaioOre 17.00 merenda per i cittini e alle ore 18.30 arriva la Befana in Società con le calze per tutti.• Domenica 7 gennaioOre 10.00 il Gruppo Donne organizza la visita al Santa Maria della Scala; ritrovo alla Fontanina; Ore 13.00 pranzo della Befana organizzato dal Gruppo Donne; a seguire tombola.• Martedì 9 gennaioDalle ore 17.00 alle ore 19.00 e dopo il cenino fino alle 23.30 l'Archivio visita guidata ai tesori dell’Archivio;- Ore 20.30 cenino con l’undicesimo appuntamento de "Il Palio nel cinema e nel piccolo schermo. Un viaggio commentato all'interno delle pellicole e dei documentari della nostra festa". Visione del filmato “Palio” (1961) di Mario Neri e Gino Trabalzini. Introdurrà Michele Fiorini (segnarsi nel cartello in Società oppure inviare un sms o un whatsapp al 340-9928689• Venerdì 12 gennaio- Dalle ore 08.00 "GIFT FRIDAY"donazione di sangue di gruppo presso il CET. Per appuntamento contattare il n. 335-456835. Chi partecipa sarà ospite del Cenino di martedì 30 organizzato dai Donatori di Sangue.Ore 21.30: Assemblea generale• Sabato 13 gennaioOre 20.30 pizza in società.• Martedì 16 gennaioDalle ore 17.00 alle ore 19.00 visita guidata ai tesori dell’Archivio;• Mercoledì 17 gennaioOre 17.30 visita al Museo di Contrada per i Piccoli Torraioli organizzata dal Gruppo Piccoli in attesa della Benedizione della Stalla;Ore 19.00 benedizione della Stalla e a seguire aperitivo;Ore 20.30 cena della Stalla in Società. Segnarsi nel cartello in Società o inviare whatsapp (340-9928689).• Sabato 20 gennaioOre 10.00 il Circolo Culturale I Battilana organizza una "Visita all'Orto Botanico, alla fonte e alle mura" guidata da Benedetto Bargagli Petrucci. Ritrovo in Piazza Sant’Agostino. contattare con sms o whatsapp il 333-8468116 oppure inviare una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .• Martedì 23 gennaioDalle ore 17.00 alle ore 19.00 visita guidata ai tesori dell’Archivio;Ore 20.30 cenino con ospiti la Dirigenza e la squadra di pallavolo dell’Emma Villas.• Mercoledì 24 gennaio- Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 visita guidata ai tesori dell'Archivio;- Ore 20.30 cenino con ospiti la Dirigenza e la squadra di pallavolo dell'Emma Villas.• Martedì 30 gennaioDalle ore 17.00 alle ore 19.00 e dopo il cenino fino alle 23.30 l'Archivio organizza la visita guidata ai tesori dell’Archivio;Ore 20.30 cenino organizzato dai Donatori di Sangue dal titolo "I donatori alla scoperta dei segreti dei giornali".