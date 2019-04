Contrada di Valdimontone: Festa Titolare 2019, i nomi dei battezzati

In occasione della Festa Titolare della Contrada di Valdimontone si è svolto sabato 27 aprile il Battesimo Contradaiolo.Questo l'elenco dei 28 battezzati nella Sala delle Vittorie per la Festa Titolare 2019 in onore della Madonna del Buonconsiglio:Alfisi SilviaBarbetti LeonardoBechelli LiviaBelli CostanzoBianciardi MaddalenaBruttini LudovicoBruttini SofiaBucci IvoBuccianti AlyssaBurresi TommasoCalzolari NoemiCelardo GiovanniCollini DehaColonnese TommasoConforti TommasoFranci GiuliaGesualdo LorenzoLamendola CesareMaxim Evelyn NicoleManganelli GemmaMarchi FrancescaMenzocchi MaurizioNuzzo VittoriaRegina LaviniaRipaccioli VirginiaSalvini GiorgiaTerzuoli CesareVolpi Enea