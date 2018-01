• Venerdì 12 Gennaio spaghettata con il gruppo giovani; ai ragazzi dell'anno 2004 verrà offerta la cena, per gli altri segnarsi nel cartello in Società.• Mercoledì 17 Gennaio Cena della Stalla, segnarsi nel cartello in Società.• Venerdì 19 Gennaio Buon sangue non mente, a cena con il Gruppo Donatori di Sangue "Bruno Borghi".per informazioni e prenotazioni rivolgersi agli addetti del G.D.S