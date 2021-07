Contrada di Valdimontone, notizie e prossimi appuntamenti

Società Castelmontorio 0577 49896

Per garantire la partecipazione di un maggior numero di contradaioli, l’Onorando Priore annulla l’impegno in programma per il 14 luglio e convoca l’Assemblea Straordinaria per mercoledì 14, alle ore 21.15, anfiteatro della Sala delle Vittorie, con il seguente ordine del giorno:1) Comunicazioni Onorando Priore;2) Decisione sull'effettuazione del Giro di omaggio alle Consorelle e alle Autorità Cittadine;3) Decisione sull'effettuazione della cerimonia del Battesimo Contradaiolo;4) Varie ed eventuali.