Contrada di Valdimontone: il programma della Festa Titolare 2018

Festa Titolare in onore della Madonna del Buon Consiglio

24 aprile - 6 maggio 2018



Da martedì 24 aprile a domenica 6 maggio si svolgerà la Festa Titolare della Contrada di Valdimontone. Questo il programma dei Festeggiamenti in onore della Madonna del Buon Consiglio.- Oratorio della S.S. TrinitàOre 21.15 Solenne Triduo di preparazione- Salone SocietàOre 17.00 I Cittini giocano in ContradaOre 19.30 Cena dei ragazzi- Oratorio della S.S. TrinitàOre 21.15 Solenne Triduo di preparazioneOre 21.40 Presentazione Drappellone XXXVIII Palio dei Cittini- Oratorio della S.S. TrinitàOre 21.15 Solenne Triduo di preparazione- Sede Museale e Sala delle VittorieOre 19.00/20.00 Inaugurazione mostra “Cesare OlmastroniEsegesi di un drappellone, un artigiano all'opera”e presentazione restauro bandiera Conte ChigiOre 20,00 Aperitivo nel giardino della sede museale- Pratino di SocietàOre 20.30 Uno “Spettacolo di Cena”con “La Compagnia dei Toscanacci”Leonardo Fiaschi e gli Ultimi della fila”Ore 10.00 Onoranze ai Contradaioli defunti- Sala delle VittorieOre 17.00 Battesimo Contradaiolo, consegna delle pergamene e rinfresco- Sede Museale e Sala delle VittorieOre 18.30/20.00 e 21.30/23.00 Apertura mostra “Cesare OlmastroniEsegesi di un drappellone, un artigiano all'opera”- Pratino di societàOre 19.00 Apertura “Osteria Montonaiola”Ore 20.00 Ricevimento della Signoria- Oratorio della S.S. TrinitàOre 20.15 Solenne Mattutino- Via dei ServiOre 22.00 XXXVIII Palio dei Cittini- Pratino dei ServiOre 22.15 Giochi ed attrazioni varie- Ore 8.30 Partenza della Comparsa per il tradizionale giro di omaggio alle Consorelle ed alle Autorità- Oratorio della S.S. TrinitàOre 10.30 Santa MessaOre 13.30 Rientro della ComparsaOre 15.30 Partenza della Comparsa- Giardini della LizzaOre 19.00 Ritrovo e partenza della Comparsa per il rientro in Contrada- Pratino di SocietàOre 20.30 Cena del “Giro”- Sede Museale e Sala delle VittorieOre 19.00/20.00 Apertura mostra “Cesare OlmastroniEsegesi di un drappellone, un artigiano all'opera”- Terrazza di SocietàOre 20.00 Aperitivo in terrazza- Pratino di societàOre 20.30 Cena con il Gruppo Donatori di Sangue “Bruno Borghi”- Pratino di societàore 13.00 Pranzone in SocietàA seguire “Tombolone”- Sede Museale e Sala delle Vittorieore 19.00/20.00 Apertura mostra “Cesare OlmastroniEsegesi di un drappellone, un artigiano all'opera”Ore 20,00 Apericena a buffet-Sede Museale e Sala delle VittorieOre 19.00/20.00 Apertura mostra “Cesare OlmastroniEsegesi di un drappellone, un artigiano all'opera”- Terrazza di SocietàOre 20.00 Aperitivo in Terrazza- Pratino di societàOre 20.30 ONDEON a cena e poi……..- Pratino di SocietàOre 10.30 Colazione straordinaria dei pensionati “I BOLLITI”Ore 20.00 Happy hour “la notte degli OSCAR” Ghigo Certosini e Dany Groove- Complesso Universitario San NiccolòOre 18,30 Inaugurazione mostra “SEGNI” di Mauro Agnesoni,all'interno delle celebrazioni per i 200 anni del San Niccolò”- Sede Museale e Sala delle VittorieOre 19.00/20.00 Apertura mostra “Cesare OlmastroniEsegesi di un drappellone, un artigiano all'opera”- Terrazza di SocietàOre 20.00 Aperitivo in Terrazza- Pratino di SocietàOre 20.30 Cena di mare “C’è Pesce e Pesce” con intrattenimento musicale di “Alberto Monz”-Sede Museale e Sala delle VittorieOre 19.00/21.30 Apertura mostra mostra “Cesare OlmastroniEsegesi di un drappellone, un artigiano all'opera”- Terrazza e Pratino di SocietàOre 20.00 Apertura Osteria”Ore 20.00 Cena e Discoteca nel pratino con dj CHIESIOre 8.30 Partenza della Comparsa per il giro di omaggio al territorio- Oratorio della S.S. TrinitàOre 10.30 Santa Messa per i defunti della ContradaOre 13.30 Rientro della ComparsaLe tessere saranno in vendita: venerdì 20 aprile e da lunedì 23 aprile in poi.Si ricorda che per ogni cena, riservata a Soci e famiglia, le tessere dovranno essere ritirate ENTRO E NON OLTRE la sera precedente presso la Società Castelmontorio (0577/49896).