Piancastagnaio, Pd: ''Un centrosinistra ampio e partecipativo''

"Prosegue il processo di apertura alla collettività pianese che vede protagonista il PD di Piancastagnaio. Dopo la costituzione del nuovo Esecutivo, contraddistinto dalla presenza di elementi alla prima esperienza politica e figure già di riferimento per lo scenario politico locale, il secondo passaggio è quello relativo alla costruzione di un rapporto sostenibile con le altre forze politiche locali, come già anticipato nel comunicato di costituzione dell’Esecutivo, il cui scopo finale risulta essere quello di un allargamento generale del campo del centro-sinistra pianese." Così un intervento dell'Unione Comunale del Pd di Piancastagnaio."I primi contatti sono avvenuti già nella settimana scorsa, sono stati discussi i punti alla base della formulazione di un’ipotesi di coalizione che contenesse, al proprio interno, il giusto equilibrio fra politica e civismo, con l’apporto di tutte le persone e le forze politiche che sappiano riconoscersi nei valori di centro-sinistra. Il progetto di unificazione delle anime che comporranno la coalizione dovrà però avere come baricentro la tutela dei bisogni di tutti, l’azione correttiva e l’intervento relativo alle criticità del territorio locale. Il processo di apertura alla popolazione avrà come protagonista il cittadino, la partecipazione dello stesso alla composizione di programmi, proposte o soluzioni.Oggi il primo obiettivo è quello di formare un’alternativa credibile e di spessore, che sappia coinvolgere e tutelare tutti coloro che desiderano dare il proprio contributo alla causa e riuscire a presentare un progetto fatto di persone e idee valide, il risultato del lavoro nei mesi che verranno andrà a comporre uno scacchiere che, come già anticipato, avrà come unico protagonista il cittadino. Tutti possono partecipare e contribuire alla causa, tutti possono credere in questo progetto, tutti possono avere un ruolo importante nel percorso che è stato individuato e che dovrà, fra meno di un anno, raggiungere obiettivi alla portata: la vittoria alle prossime elezioni amministrative di Piancastagnaio."