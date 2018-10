Attorno alle 12 di ieri, mercoledì 4 ottobre, una persona ha chiamato il 112 segnalando che si era perso in una zona boschiva. L'uomo, che si era perso in località Saragiolo, nel comune di Piancastagnaio, è stato rintracciato in ottime condizioni di salute dai Carabinieri della locale stazione che telefonicamente gli hanno spiegato la procedura per segnalare la propria posizione tramite WhatsApp permettendo così di essere raggiunto.