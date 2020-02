Coronavirus, ordinanza di chiusura di tutte le scuole di Piancastagnaio e vietate tutte le manifestazioni a scopo precauzionale

Con un'ordinanza emessa oggi, lunedì 24 febbraio, il sindaco di Piancastagnaio Luigi Vagaggini, ha disposto la chiusura di tutte le scuole per 3 giorni a partire dal domani, martedì 25 febbraio, ''A scopo precauzionale per evitare il diffondersi del Coronavirus''. Sono state inoltre vietate tutte le manifestazioni culturali, le attività sportive, gli eventi che comportino riunioni straordinarie di persone e le gite scolastiche.Di seguito il testo integrale dell'ordinanza:"Con il presente si informa la popolazione che il Sindaco, con ordinanza n. 3 in data 24 febbraio 2020 ha disposto quanto segue:A PARTIRE DAL 25 FEBBRAIO 2020 LA CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE, COMPRESI I NIDI D’INFANZIA, PER N. 3 GIORNI, SALVO PROROGHE;INOLTRE, FINO A NUOVA DISPOSIZIONE:SONO VIETATE TUTTE LE MANIFESTAZIONI CULTURALI ED ATTIVITA’ SPORTIVE DI OGNI GENERE E TUTTI GLI EVENTI CHE COMPORTINO RIUNIONI STRAORDINARIE DI PERSONE;SONO VIETATE TUTTE LE GITE SCOLASTICHE ED USCITE D’ISTRUZIONE.SI RACCOMANDAIL RISPETTO PUNTUALE DELLA NORMATIVA DELLE COMUNICAZIONI DI CESSIONE DI FABBRICATO ED OSPITALITA’ DI STRANIERI al fine di monitorare anche le persone temporaneamente presenti sul territorio comunale;SI INFORMAChe la Ausl Toscana sud est ha attivato il numero verde 800.579579 con servizio di interpretariato anche in cinese e la casella di posta rientrocina@uslsudest.toscana.it dedicata a tutti coloro che rientrano dalla Cina.I riferimenti sono dedicati in particolare ai soggetti che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19 (coronavirus) e a chi, negli ultimi 14 giorni, sia rientrato in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall’epidemia o nelle altre aree a rischio."