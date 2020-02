Piancastagnaio, 49enne muore investito da un'auto

Un 49enne è stato investito da un'auto ad Abbadia San Salvatore, ed è morto poco dopo il ricovero al policlinico di Siena. L'uomo, Alessandro Silvestri, che aveva gestito una pasticceria del paese amiatino, attorno alle 8 di questa mattina, ha attraversato la strada che porta a Piancastagnaio, in un tratto privo di strisce pedonali per andare a gettare l'immondizia. Riattraversando per ritornare nella parte opposta della carreggiata, dove era atteso dai figli che avrebbe dovuto accompagnare a scuola, è stato investito da un'autovettura che, secondo le prime ricostruzioni, stava procedendo a velocità moderata.Immediatamente soccorso dal conducente dell'auto e da altri passanti, prima dell'arrivo del 118, è stato poi trasportato dai sanitari con l'elisoccorso al policlinico di Siena dove purtroppo è deceduto per le ferite riportate.Sul posto sono intervenuti i Vigili Urbani ed i Carabinieri che stanno ricostruendo, anche con l'ausilio di alcune telecamere, l'esatta dinamica dell'accaduto.