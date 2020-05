Confesercenti: ''Piancastagnaio e la 'mano tesa' alle imprese: un modello da estendere''

L'associazione di categoria valuta positivamente le misure disposte dall'Amministrazione comunale

“Centomila euro non sono pochi per un Comune delle di queste dimensioni. Questo stanziamento è un passo concreto e al tempo stesso un segnale di incoraggiamento importante per chi deve tenere duro per poertare avanti un'impresa”. Così Confesercenti Piancastagnaio valuta la misura approvata dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Vagaggini, che nei giorni scorsi ha deliberato una serie di interventi per la salvaguardia delle attività economiche locali.“L'integrazione nella copertura delle spese di affitto è forse l'intervento più importante – osserva l'associazione – ma è sicuramente prezioso in questa fase anche il sostegno sugli investimenti per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e non dimeno l'abbattimento delle quote fisse delle bollette energetiche. Sono interventi che Confesercenti aveva richiesto sin dalla prima fase dell'emergenza, ma che non era scontato poter conseguire”.All'atto pratico invece, in questa drammatica fase, nel comune pianese la volontà di condividere problemi e soluzioni ha caratterizzato Comune e associazioni, con il coinvolgimento diretto per l'elaborazione delle misure: “Piancastagnaio ha vissuto pesantemente la pandemia sin dai primi momenti, abbiamo capito preso che l'atteggiamento doveva essere necessariamente costruttivo. I risultati ci fanno sperare che questo modello abbia seguito anche in vista della prossime iniziative che andranno assunte, e che possa esser preso come riferimento anche in altri territori dove il ruolo della piccola imprese è importante come qui”.