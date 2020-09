Il PD di Piancastagnaio verso le elezioni regionali

Martedì 1 settembre presso teatro comunale “Ricci Barbini” si è tenuta una interessante e partecipata iniziativa pubblica dal titolo “La Toscana del domani” organizzata dall’esecutivo PD Piancastagnaio nel pieno rispetto delle normative anti-contagio (ai sensi dell’ord. 65 della Regione Toscana).Ospiti della serata il segretario provinciale PD Andrea Valenti e i due candidati alla carica di Consigliere regionale per la lista PD Simone Bezzini (capolista) ed Elena Salviucci (indipendente), che da qualche settimana stanno presentando le linee programmatiche in giro per tutta la provincia. A fare gli onori di casa Alessandro Guerrini, membro dell’esecutivo locale PD e consigliere comunale, che ha introdotto l’evento concentrandosi sul lavoro svolto dal coordinamento PD Amiata-Val d’Orcia presieduto da Luca Rossi, che raccoglie al proprio interno tutte le Unioni Comunali del territorio, il cui impegno è andato avanti negli ultimi mesi, anche rivoluzionando le modalità di riunione, con l’obiettivo di costruire un documento di area che riuscisse a delineare i tratti distintivi del territorio, le peculiarità ed i punti di forza, le necessità e le cose da fare per ribadire l’importanza ed il potenziale di quest’area così variegata."Andrea Valenti - spiega l'Unione Comunale del Pd di Piancastagnaio - ha parlato dell’importanza di questa scadenza elettorale e ha voluto ribadire l’impegno messo a disposizione da parte del partito locale all’interno di un processo che vuole coinvolgere percorsi politici ed esperienze professionali, di volontariato senza lasciare indietro nessun territorio, senza abbassare la guardia continuando a lavorare per raggiungere il risultato finale: la vittoria della coalizione del centro-sinistra, l’elezione di Eugenio Giani a governatore e, soprattutto, l’affermazione del PD come prima forza politica locale.Elena Salviucci, presentandosi alla cittadinanza, ha parlato della sua esperienza accademica e professionale, della necessità di investire sul territorio il bagaglio di esperienza accumulato, soffermandosi sull’importanza delle aree marginali affinché vi possano essere inversioni di tendenza per quanto riguarda, ad esempio, il tema dello spopolamento. Nel suo intervento si è soffermata sul potenziale del turismo enogastronomico come forma di sviluppo per il turismo, sulla volontà di una crescita collettiva frutto di collaborazioni di territori.Simone Bezzini, già consigliere regionale uscente e oggi capolista PD, ha parlato del suo impegno in Consiglio regionale durante questi cinque anni citando una serie di esperienze, attività e risultati che hanno giovato al territorio come, ad esempio, i notevoli passi in avanti per quanto riguarda il tema delle scienze della vita. È stato ribadito il ruolo centrale della Regione Toscana per quanto riguarda la vicenda dell’Università di Siena ma anche una serie di investimenti grazie ai quali è stato possibile svolgere molti interventi, anche per quanto riguarda il tema centrale della viabilità. Simone ha parlato anche delle sfide future come l’importanza che il comparto produttivo della pelletteria, in continua crescita anno dopo anno, ricopre sul nostro territorio, del potenziale che la nostra montagna può offrire sotto l’ambito turistico 365 giorni l’anno, soffermandosi soprattutto sull’opportunità che si presenterà con lo sblocco di notevoli somme per investimenti provenienti dall’Europa, sul bisogno di progettualità, unione e sulla necessità di investimenti per la sanità, infrastrutture, digitalizzazione e molto altro.Gli ospiti, nei loro interventi, hanno voluto ricordare la scomparsa di Francesco Serafini sottolineando tutto il valore che come politico, amministratore ma soprattutto come persona, ha aggiunto ad una comunità come la nostra. L’esecutivo PD Piancastagnaio, soddisfatto della buona riuscita dell’evento vista la partecipazione di molti cittadini, ringrazia tutti coloro che in queste settimane si sono impegnati per mettere in piedi questo evento, tutti i presenti e gli ospiti che sono intervenuti. Oggi più che mai risulta necessario giocare questa partita che passa anche dalle nostre mani, che ci vede tutti protagonisti per il raggiungimento dell’unico obiettivo: la vittoria di Eugenio Giani e la rappresentanza, all’interno dell’organo di Governo, di rappresentanti della provincia di Siena."