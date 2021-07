Lunedì 12 luglio riapre il centro di raccolta in località Le Strette a Piancastagnaio

Torna a disposizione dei cittadini il centro di raccolta rifiuti in località Le Strette a Piancastagnaio. Il centro di raccolta, che torna ad essere disponibile dopo essere stato bonificato, sarà aperto ai cittadini 3 giorni alla settimana: il lunedì pomeriggio dalle 15 alle 19 e il giovedì e sabato mattina dalle 9 alle 13.Il centro sarà gestito da personale formato di Sei Toscana, che assisterà i cittadini nel conferimento, illustrando il percorso da seguire. Inizialmente sarà possibile conferire soltanto alcune tipologie di rifiuto, come i rifiuti ingombranti (mobili, reti, materassi, ma non elettrodomestici per i quali è attivo il servizio di ritiro a domicilio), i rifiuti in metallo, il legno, gli sfalci e le potature di siepi e giardini, e gli oli esausti sia alimentari (come l'olio di frittura) che minerali (olio motore). Per chi effettua piccoli lavori di ristrutturazione in casa, sarà inoltre possibile conferire materiale inerte. Il servizio è dedicato esclusivamente ai cittadini e non alle ditte.Prossimamente verrà incrementata la lista dei rifiuti ammessi, anche con altre tipologie di materiali. Nel frattempo resta attiva la modalità di prenotazione tramite numero verde o sito internet per il ritiro a domicilio.La riapertura del centro di raccolta è fortemente voluta dall'Amministrazione comunale, per andare incontro ai cittadini, da sempre sensibili alla corretta gestione dei rifiuti e con l'obiettivo di ridurre il più possibile lo spiacevole fenomeno degli abbandoni, che oltre ad essere una pratica incivile e irrispettosa dell'ambiente, costituisce un reato ai sensi della normativa vigente.Per maggiori informazioni: www.seitoscana.it o numero verde 800127484.