I Vigili del Fuoco del Comando di Siena, distaccamento di Piancastagnaio, sono intervenuti questa mattina, martedì 24 agosto, al km 5+700 della SP 61 del Monte Amiata, per un incendio che ha coinvolto un autotreno adibito al trasporto di rifiuti plastici.Sulla strada è stato instituito il senso unico alternato per consentire le operazioni di spegnimento e la successiva rimozione del mezzo. Non si segnalano persone coinvolte.