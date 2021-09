Torna a Piancastagnaio ''Un mojito per la vita'', per ricordare Enrico

La manifestazione nata per ricordare la figura di un cittadino prematuramente scomparso, e per raccogliere fondi

A Piancastagnaio, dal 3 al 5 settembre, torna una manifestazione particolarmente sentita: è dedicata a un pianese conosciuto e apprezzato - purtroppo scomparso prematuramente - e destinata a raccogliere fondi per la ricerca sul cancro. Si intitola “Un mojito per la vita”, si svolge al parco del Campo di fiera.Il programma prevede, per venerdì 3, la presentazione con ospiti dell'associazione La Casa di Hilde. Quindi, aperitivo e dj set (dalle ore 18). Quindi, musica live con 4Mass (ore 21,30) e Tahnee Rodriguez (ore 22.30).Sabato 4, è in programma un torneo di basket al circolo tennis. Quindi, musica dal vivo con l'orchestra Bãndao (ore 19,30) e Little Pieces Of Marmalade (ore 22,30).Domenica 5, dal mattino, “Le Vie dell’Acqua”, passeggiata e visita guidata alla Sorgente del Vivo (ore 9). In contemporanea, “VespAmiata”, con partenza da piazza Castello. Nel pomeriggio, continua il torneo di basket (ore 15) e si rinnova l'appuntamento con aperitivo a dj set (ore 18,30). Subito dopo (ore 19,30) la presentazione della squadra Atletico Piancastagnaio per la stagione in corso. In serata (ore 20), premiazione del torneo di basket e spettacolo comico (ore 21,30) con Giovanni Cacioppo.“Un mojito per la vita” nasce nel giugno 2012, ad un mese dalla prematura scomparsa di Enrico: vigile del fuoco, contradaiolo e bandaista entrato nei cuori di tutte le persone che hanno conosciuto lui e la sua gioia di vivere. La sua personalità esuberante, ironica, divertente e divertita dalla vita, con cui ha affrontato anche gli anni di malattia, meritava di essere ricordata con una festa capace di rappresentarlo in tutte le sue sfaccettature.È questo l’intento della manifestazione: coinvolgere adulti e bambini in attività ludiche, spettacoli, concerti, cene e aperitivi all’insegna del divertimento per raccogliere fondi da destinare all’Associazione italiana ricerca sul cancro (Airc). La speranza non è solo quella di aiutare chi combatte questa terribile malattia, ma di farlo come lo ha fatto Enrico: senza dimenticare mai il bello della vita!«Il Comune di Piancastagnaio – afferma l'assessore alla cultura Roberta Sancasciani – ha sempre sostenuto questa meritevole iniziativa. Ci piace pensare che “Un mojito per la vita possa crescere di anno in anno, grazie al sentito coinvolgimento dei cittadini, del Comune, dei Vigili del fuoco, delle Contrade, delle aziende locali e delle associazioni sportive».“Un evento irrinunciabile al centro di ogni nostra tournée e soprattutto dei nostri cuori.” Così Enio Pelliccioni, presidente di Bandão, commenta la partecipazione della banda senese al festival che ricorda di Enrico Eugeni: vigile del fuoco, contradaiolo e musicista dell’Orchestra Bandão. “Difficile raccontarlo senza cadere nella retorica - commenta Francesco Petreni, direttore artistico dell’Orchestra di Percussioni Bandão -. Enrico era una persona che entrava immediatamente nel cuore di tutti, ironico, eclettico, divertito dalla vita. La sua scomparsa ha lasciato una voragine in tutti quelli che lo hanno conosciuto”.