Incidente coinvolge tre autovetture: tre feriti

Incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture quello accaduto ieri sera, venerdì 11 settembre, attorno alle 21.30, in via Roma a Piancastagnaio.Il bilancio è di tre feriti, tutti in codice 1 (verde), due dei quali sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Nottola, uno invece all'ospedale di Abbadia San Salvatore.Sul posto, oltre all'automedica del 118 dell'Asl Toscana sud est, sono intervenute due ambulanze della Misericordia di Abbadia San Salvatore, i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri.