Suppletive, a Piancastagnaio incontro con Enrico Letta

Enrico Letta, segretario nazionale del Partito Democratico e candidato del centrosinistra alla Camera dei Deputati per il Collegio di Siena alle prossime elezioni suppletive del 3 e 4 ottobre, incontrerà i cittadini di Piancastagnaio sabato 18 settembre alle ore 17:00 al Teatro Comunale.



"La presenza di Enrico Letta - spiega l'Unione Comunale del Partito Democratico di Piancastagnaio - è per noi anche un riconoscimento e un conforto per ciò che di nuovo, in accordo con la linea politica nazionale, stiamo costruendo come partito, nel confronto continuo con tutte le persone disponibili a contribuire alla crescita del valore della nostra comunità.



Consegneremo a tutti gli intervenuti i documenti, già inviati ad Enrico Letta, che il PD di Piancastagnaio ha preparato per inquadrare il complesso del nostro territorio nel contesto politico e sociale odierno e per prefigurarne lo sviluppo futuro. Enrico Letta avrà così la possibilità di portare anche la nostra pur piccola voce là dove si decidono le sorti del nostro ben più grande paese, la nostra patria.



L’iniziativa verrà coordinata dal segretario dell’Unione Comunale PD di Piancastagnaio Fabio Fineschi e vedrà la partecipazione del segretario provinciale Andrea Valenti. L’iniziativa si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-contagio e per partecipare sarà necessario il green pass. Tutta la cittadinanza è invitata.