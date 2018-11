Pienza, nel centro storico le riprese della terza serie de ''I Medici''

Sono iniziate ieri, lunedì 5 novembre, a Pienza e Monticchiello, le riprese della terza stagione della fiction ''I Medici''. Tante le persone del cast presenti in Val d'Orcia, tante le comparse impiegate e i fan degli attori presenti. Le puntate della nuova serie, mentre su Rai1 va in onda la seconda, sono iniziate a Palazzo Piccolomini e in corso Rossellino. Da oggi troupe in azione all'interno del Duomo. Sarà comunque un grande ritorno di immagine per la città di Pio II, patrimonio dell'Unesco.