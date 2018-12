Visita guidata teatralizzata alla mostra ''What is a youth? Romeo e Giulietta di Franco Zeffirelli'' a Pienza

Sabato 8 dicembre alle ore 11 presso Palazzo Piccolomini a Pienza, in occasione della mostra "What is a youth? Romeo e Giulietta di Franco Zeffirelli", la Società di Esecutori di Pie Disposizioni e Opera Civita organizzeranno una visita teatralizzata per bambini e per adulti dal titolo La Balia di Giulietta, a cura di Rita Ceccarelli. La famosa balia di Giulietta Capuleti accompagnerà il pubblico attraverso gli spazi espositivi della mostra e all’interno di Palazzo Piccolomini, facendo rivivere le atmosfere del capolavoro di Franco Zeffirelli girato in parte proprio a Pienza nel 1968 e permettendo al pubblico di contemplare il carattere monumentale del palazzo e la sua autenticità conservativa di dimora rinascimentale. La visita guidata teatralizzata può essere prenotata al 0577/286300.