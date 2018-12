Pienza: in occasione del Natale, Palazzo Piccolomini si veste a festa

Nel 50° anniversario delle riprese di Romeo&Giulietta di Franco Zeffirelli, dal 15 dicembre 2018 fino al 6 gennaio 2019, nella sale adiacenti al cortile di Palazzo Piccolomini a Pienza, sarà possibile visitare la mostra fotografica ‘Film a Pienza e in Val d’Orcia’ a cura del Gruppo Fotografico Pientino.Come è noto la cinematografia internazionale ha scelto più volte la Val d’Orcia come ambientazione, contribuendo così a rendere questa zona della Toscana uno dei luoghi più famosi al mondo per la sua bellezza. Fino al 6 gennaio 2019 in alcune delle sale che si affacciano nel cortile del palazzo sarà dunque possibile ammirare foto di set e di scena di alcuni capolavori della cinematografia internazionale, dal Gladiatore al Paziente Inglese fino ad alcune immagini che immortalano Pienza durante le riprese della celebre serie televisiva ‘I Medici’.La mostra, va ad arricchire il percorso What is a youth?, allestito nel cortile e negli interni di Palazzo Piccolomini, attraverso il quale è possibile ammirare le foto di scena e di set del film Romeo&Giulietta messe a disposizione dalla Fondazione Zeffirelli e alcuni costumi di scena, capolavori di alta sartoria cinematografica realizzati da Danilo Donati, vincitori del premio Oscar. Attraverso i fotogrammi del capolavoro di Franco Zeffirelli il visitatore potrà creare dei collegamenti tra il film e la struttura di palazzo Piccolomini, sia per quanto riguarda gli interni, sia per il cortile, dove furono girate le scene della famosa festa da ballo e ammirare il carattere monumentale e l’autenticità conservativa della dimora rinascimentale.Sabato 22 dicembre 2018 alle ore 11.00, inoltre, sotto la guida di Beatrice Ramirez, insegnante della Scuola Italiana di Arte Floreale, i visitatori avranno l’opportunità di creare un festone e di decorare i camini rinascimentali di Palazzo Piccolomini, a sua volta ornati con motivi vegetali tradotti in scultura.Durante il laboratorio sarà realizzata anche una decorazione natalizia che i partecipanti potranno portare a casa. Al laboratorio seguirà un caldo aperitivo a base di vin brulé e scambio degli auguri natalizi.Da sabato 22 dicembre 2018 fino al 6 gennaio 2019, il cortile di Palazzo Piccolomini sarà dunque decorato con festoni in stile rinascimentale ispirati alla pittura quattrocentesca di Andrea Mantegna. Il festone dipinto dal Mantegna nella celeberrima pala di San Zeno, conservata all’interno dell’omonima chiesa veronese, fu fonte di ispirazione per le scene del film Romeo e Giulietta di Franco Zeffirell. Come si vede nel film, per le scene del ballo a Casa Capuleti, durante il quale Romeo e Giulietta si incontrarono per la prima volta, il cortile di palazzo Piccolomini fu decorato con festoni di frutta e vegetazione, fin dall’antichità simbolo e auspicio di prosperità e benessere.