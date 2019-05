Pienza: grande successo per Stefania Lio: ''I cittadini sono al centro del nostro programma''

La lista “Centro Sinistra per Pienza e Monticchiello – Uniti Si Può – Stefania Lio Sindaco” si è presentata giovedì 2 maggio alla popolazione pientina in una sala convegni gremita di persone.Tanti gli argomenti affrontati dalla candidata sindaco, che ha sottolineato gli aspetti più importanti del programma partendo da alcuni concetti chiave che guideranno la campagna elettorale fino al 26 maggio, giorno delle elezioni. Durante la serata sono stati presentati anche i candidati al consiglio che stanno affrontando la campagna elettorale insieme alla candidata Stefania Lio: Tommaso Anselmi, Giuliano Bernardini, Pierluigi Bonari, Edi Fè, Lucio Fè, Virno Mangiavacchi, Martina Nardi.“Vorrei ringraziare tutte le persone che hanno partecipato alla nostra prima serata di presentazione – dichiara Stefania Lio candidata sindaco lista Centro Sinistra per Pienza e Monticchiello – abbiamo toccato dei temi che riteniamo fondamentali per lo sviluppo della nostra città, che merita un cambiamento radicale in grado di riportate Pienza e i pientini al centro dell’agire dell’amministrazione pubblica. Il nostro programma politico si basa su alcuni principi che riteniamo debbano essere riscoperti e valorizzati al fine dare, finalmente, voce ai cittadini. Trasparenza, appartenenza al territorio, partecipazione, turismo, lavori pubblici, sono tutti temi sui quali, se saremo scelti, agiremo in modo deciso. Pienza ha la necessità di una guida nuova, dinamica che torni a fare gli interessi di tutta la popolazione e permetta alla città di tornare ad essere un punto di riferimento per tutto il territorio della Val D’Orcia. Insieme alla mia squadra, che ringrazio per l’impegno che tutti stanno dimostrando, invito a partecipare anche agli altri incontri che abbiamo in programma a partire da sabato 4 maggio a Monticchiello presso la Sala del Circolo Arci alle ore 21.00; sarà una bella occasione per stare insieme e per parlare del futuro della nostra città e poi abbiamo veramente tanta voglia di trasmettere a tutti i nostri cittadini la grande passione che ci ha spinto ad iniziare questo cammino.”Tra i temi più sentiti e apprezzati dal pubblico presente in sala, la questione dei parcheggi, ormai una vera e propria emergenza per la città così come la riqualificazione dell’approdo nord; altra questione importante, affrontata dalla candidata sindaco Stefania Lio, è stata quella del turismo, che dovrà tornare a puntare sulla qualità piuttosto che sulla quantità e sulla regolamentazione delle attività produttive e commerciali. La serata, andata avanti fino a tarda notte, si è conclusa con un lungo momento di applausi, che ha premiato la presentazione di un programma e di una squadra che ha, come primo obiettivo, quello di rimettere al centro le persone di Pienza e le loro quotidiane esigenze di cittadini.