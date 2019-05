I prossimi incontri della lista civica ''La Piazza per Pienza e Monticchiello''

Venuti meno i due confronti pubblici con il centrosinistra, proseguono gli incontri della lista civica ''La Piazza per Pienza e Monticchiello'' per discutere ed analizzare i progetti già iniziati e da sviluppare per il futuro.Questo il calendario dei prossimi appuntamenti:- mercoledì 15 maggio ore 21.00 incontro con aziende agricole, allevatori ed agriturismi al podere Casella Tarugi n.8;- venerdì 17 maggio ore 20.00 merenda/cena in compagnia a Spedaletto, alle 21.00 incontro con azienda agricole, allevatori ed agriturismi presso l'agriturismo La Grancia di Spedaletto;- lunedì 20 maggio, ore 22:00: confronto televisivo fra i candidati a sindaco della lista civica, Manolo Garosi, e del centrosinistra, Stefania Lio (su Siena Tv);- martedì 21 maggio ore 21.00 incontro con commercianti, artigiani ed attività produttive alla sala convegni conservatorio San Carlo Borromeo;- mercoledì 22 maggio ore 21.00 incontro con associazioni, mondo della scuola, giovani, operatori dei settori sociali e urbanistici alla sala convegni conservatorio San Carlo Borromeo.