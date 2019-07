A Pienza si riorganizza il sistema di raccolta dei rifiuti

Giovedì due incontri pubblici con i cittadini

Tutto pronto per l’ottimizzazione ed efficientamento dei servizi di raccolta differenziata nel comune di Pienza. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con il gestore Sei Toscana, ha dato avvio ad una importante riorganizzazione del servizio con l’obiettivo di aumentare la percentuale di raccolta differenziata delle varie frazioni merceologiche, assicurando così una migliore gestione dei rifiuti finalizzata al recupero di materia secondo quanto previsto dalla normativa nazionale nonché dalla programmazione regionale.La riorganizzazione prevede un duplice intervento. Da un lato la sostituzione degli attuali cassonetti stradali a servizio del territorio non servito dal porta a porta con altri contenitori, sempre stradali, ad accesso controllato. Tutti i nuovi contenitori saranno dotati di sistemi informatizzati che, a regime, consentiranno di associare ogni conferimento alla singola utenza e, in futuro, calibrare la tariffa sulla base dei rifiuti effettivamente prodotti e sulla concreta volontà dei cittadini di effettuare la raccolta differenziata (tariffa puntuale). Dall’altro, la riorganizzazione del sistema di raccolta porta a porta nel capoluogo, con l’introduzione del conferimento domiciliare anche del multimateriale (imballaggi in vetro, plastica, poliaccoppiati e alluminio) che dovrà essere conferito dai cittadini all’interno del sacco verde (e non più nelle campane stradali come fatto sinora). Sempre nel capoluogo, le utenze non domestiche dovranno conferire il multimateriale nelle campane ad accesso controllato.Per illustrare a tutti le novità in arrivo, l’Amministrazione comunale e Sei Toscana hanno organizzato due incontri pubblici che si terranno giovedì 4 luglio, alle 18 presso la Sala Aldo Nisi di Monticchiello e alle 21 presso la Sala Convegni San Carlo Borromeo a Pienza.Per maggiori informazioni: numero verde Sei Toscana 800127484, www.seitoscana.it e 6App, la nuova app di Sei Toscana disponibile su App Store e Google Play.