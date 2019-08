Pienza ospita i vini Orcia Doc per la Fiera del Cacio 2019

Aperitivo degustazione con i produttori del Consorzio del vino Orcia nel programma della 57ª edizione della fiera

Sabato 31 agosto si rinnova l’appuntamento per gli amanti dei vini nella città capolavoro di Pienza, creata alla metà del Quattrocento dal Papa umanista Pio II. Un pomeriggio di degustazione che vedrà protagonisti i grandi vini Orcia Doc nella splendida cornice di Piazza Pio II. La degustazione si svolge nel quadro della Fiera del Cacio evento che, ogni anno, accende i riflettori sul formaggio pecorino di cui Pienza è uno storico mercato, con un ricco programma di iniziative dal 26 agosto al 1 settembre."Ringraziamo l’Amministrazione comunale e la Pro Loco per la collaborazione nella realizzazione di questa iniziativa. Si tratta di un grande privilegio che ci permette di far conoscere la nostra emergente e grintosa eccellenza vinicola ai turisti e ai visitatori della città ideale di Pio II e della Val d’Orcia" spiega Donatella Cinelli Colombini, presidente del Consorzio del vino Orcia.Ecco il programma: dalle ore 17:00 alle 19:30 insieme ai produttori si potranno assaggiare i vini Orcia e Igt Toscana sotto le suggestive Logge del Palazzo Comunale in Piazza Pio II. Per partecipare sarà possibile acquistare il calice a soli € 10,00 ed accedere liberamente agli assaggi. Le cantine presenti: Capitoni Marco, Donatella Cinelli Colombini, Le Crete, Moricciani Luciano, Poggio Mori e Poggiorosa.Durante tutta la giornata di sabato 31 agosto, per le vie del centro storico saranno presenti i banchi dei caseifici per la vendita e la degustazione del pecorino di Pienza. Inoltre in programma alle ore 11:00 dimostrazione di come si produce una forma di pecorino e alle 15:30 corteo ed esibizione dei giovani sbandieratori e tamburini ed infine gara del cacio a fuso dei giovani. A conclusione della giornata alle ore 21:30 “Serenata a Pienza”, concerto della Corale di Pienza “Benvenuto Franci” presso il cortile di Palazzo Piccolomini.