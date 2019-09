''Maledetto Toscano'', a Pienza si celebrano i venti anni di fumata lenta

I primi venti anni di attività dello storico club nato in Toscana per promuovere la “toscanità”

Domenica 8 settembre 2019: venti anni di “fumata lenta”. Venti anni anni di riflessioni sulla letteratura, sulla musica, sulla cultura. Venti anni di promozione della “toscanità” e del Made in Italy del gusto e delle eccellenze, il tutto accompagnato da un grande prodotto riconosciuto per le proprie caratteristiche in tutto il mondo: il “Sigaro Toscano”.Si potrebbe riassumere così l’attività del club “Maledetto Toscano”, il primo gruppo di appassionati che per pura passione venti anni fa ha deciso di promuovere il concetto dello “slow smoke” attraverso il sigaro.«Sembra ieri, sono passati venti anni nei quali sono successe davvero molte cose intorno a questo prodotto e alla nostra passione – racconta il presidente del club, Stefano Fanticelli – il risultato abbiamo pensato di metterlo insieme in questa giornata aperta a tutti in varie fasi del programma nella quale i protagonisti, oltre al Toscano naturalmente, saranno i tanti partner che ci hanno accompagnato in questo importante lasso di tempo durante il quale abbiamo cercato di raccontare la tradizione toscana prima di tutto, legata a un concetto di fare “slow”, così come pretende il sigaro per essere fumato». Nel corso della giornata verranno simbolicamente conferiti agli appassionati anche gli attestati della “Laurea Toscanis Causa”.Per festeggiare il ventennale il club Maledetto Toscano ha deciso di coinvolgere tutti gli appassionati domenica 8 settembre, presso il ristorante il Chiostro a Pienza, là dove tutto ha avuto inizio. Il programma è ampio e aperto a tutti (alcuni momenti sono su prenotazione). Si parte dal mattino, alle 11.45, con il taglio del nastro che inaugurerà l’esposizione di foto e quadri legati al mondo del Sigaro e non a cura del Club Maledetto. Madrina dell’evento Ylenia Totino (conduttrice televisiva). Alle 12,00 Toscano Bicentenario confezione da 20 e Champagne Laurent-Perrier presentato da Stephane Montjourides. Alle13.00 Brindisi di benvenuto Ferrari spumante con Marcello Lunelli. Anteprima “mondiale” pancetta del Simone Fracassi affumicata al tabacco Kentucky da Massimo Corrà. Aperitivo nella terrazza, salumi al coltello e “cacio di Pienza” con i sott’olio di Agnoni presentati da Nazareno Guidi e delizie al Tartufo con Cristiano Savini. Su prenotazione alle ore 13,30 il pranzo al termine del quale verrà aperta una forma di pecorino da 6 kg del Maledetto Toscano affinato da Andrea Magi al tabacco Kentucky.Degustazione cioccolato Cru Vista Alegre Dominicano presentato da Danielo Vestri, caffè Lo Scuro Stefano Perinti (torrefattore). Alle ore 16 una degustazione del Moro 2009 in abbinamento al Vin Santo Avignonesi 1998 e selezione di distillati con Vittorio Gianni Capovilla.Il programma dettagliato e le modalità di prenotazione sul sito www.maledettotoscano.com