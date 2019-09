Auto esce di strada: morto il conducente 24enne, gravemente ferito il passeggero

Attorno alle 17 di oggi, domenica 8 settembre, sulla Sp40 al km 5+400, nel comune di Pienza, una Toyota Land Cruiser é uscita di strada finendo in un fossato. Morto sul colpo il conducente 24enne, Attilio Mamone, nato a Tropea e residente a Chianciano, mentre il passeggero 20enne di Zurigo è ricoverato in gravissime condizioni al policlinico di Siena dove è stato trasportato con l'elisoccorso.L'autovettura, dopo essere uscita autonomamente in una curva, è rotolata nel più volte per poi finire in un fossato per cause da stabilire che sono al vaglio dei Carabinieri della stazione di Pienza.