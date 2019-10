''Pienza CittÃ  di Luce'', visita guidata in occasione di Aromi d'Autunno

Nell’ambito della rassegna ''Umanesimo in Valdorcia - Arte, Musica, Poesia, Gusto'', domenica 27 ottobre alle ore 15,00 in occasione di Aromi d’autunno da palazzo Borgia partirà una visita guidata alla scoperta dei luoghi di Pienza Città di Luce a cura di Lucia Pelosi.I partecipanti saranno accompagnati lungo il percorso che da palazzo Borgia si snoderà in piazza Pio II, palazzo Piccolomini con il giardino pensile e la loggia sulla Val d’Orcia, la cattedrale di Santa Maria Assunta e la cripta della cattedrale.Alle seguire, nel cortile di palazzo Piccolomini, l’ensemble Early Ecohes composto da Giampiero Allegro e Gaetano Schipani (flauto dolce) eseguirà musica rinascimentale del periodo di Pio II nell’intermezzo dal titolo "Il Rinascimento musicale al tempo di Pio II", mentre in giardino sarà possibile degustare delle calde tisane.Info e prenotazioni 0577/286300 – info@pienzacittadiluce.it