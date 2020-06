Grave incidente a Pienza per Alex Zanardi

Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena, durante una delle tappe della staffetta di "Obiettivo tricolore", viaggio che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. L'incidente è avvenuto lungo la statale 146, al km 93+800, nel comune di Pienza. La tappa di oggi prevedeva l'arrivo a Montalcino. L'incidente è avvenuto attorno alle 17 di oggi, venerdì 19 giugno. Nell'incidente è coinvolto un mezzo pesante. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso per trasferire Zanardi al policlinico di Siena. Sono inoltre intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Siena ed i Carabinieri.



IN AGGIORNAMENTO