Gravissimo incidente a Pienza per Alex Zanardi: operato alla testa, Ã¨ in terapia intensiva

Gravissimo incidente a Pienza per Alex Zanardi: operato alla testa, è in terapia intensiva

E' stato trasferito con l'elisoccorso in codice 3 all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena. Il bollettino medico: in gravissime condizioni è stato sottoposto ad un intervento di neurochirurgia. Intervento terminato attorno alle 21, Zanardi in terapia intensiva



Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena, durante una delle tappe della staffetta di "Obiettivo tricolore", progetto di avviamento allo sport per atleti disabili, che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. L'incidente è avvenuto attorno alle 16.45 di oggi, venerdì 19 giugno, lungo la statale 146, al km 93+800, nel comune di Pienza. La tappa odierna, partita da Sinalunga prevedeva l'arrivo a Montalcino nella frazione di Castelnuovo dell'Abate.



Dalle prime ricostruzioni sembra che l'ex pilota e campione paralimpico, durante un tratto che stava percorrendo in discesa in una semicurva verso destra, abbia perso il controllo del mezzo, scivolando nella corsia opposta da dove stava sopraggiungendo un camion. Il campione avrebbe sbattuto la testa sull'asfalto prima di finire contro l'autocarro con rimorchio il cui conducente non ha potuto evitare l'impatto.



"Dall’incidente ai soccorsi sono passati venti minuti, ma c’è voluto molto per metterlo su, lo assisteva la moglie. Ma dopo l’incidente parlava. Sull’ambulanza non lo so". Così ha raccontato a Radio Capital Mario Valentini, commissario tecnico della Nazionale di paraciclismo. "C’è un rettilineo lungo, in discesa, al 4%. Dicono che si sia imbarcato e abbia preso un autotreno sul montante davanti. L’autotreno si è spostato di un metro ma l’ha preso uguale. Non c'ero, ero staccato. Era una giornata di sole, tutti contenti, eravamo a 20 km da Montalcino. Non ha sbagliato l'autotreno, ha sbagliato Alex, ha imbarcato. Andava piano, non era una grande discesa, e poi c’era il rettilineo, all’imbocco della curva ha cambiato traiettoria e ha fatto una manovra azzardata. Ha preso con la leva della pedivella sinistra il montante dove salgono gli autisti, ha girato due-tre volte, il casco non ha retto, gli è saltato. C’è voluto per far arrivare l’elicottero, siamo in mezzo a un bosco e hanno dovuto spostarlo".



Sul posto è intervenuto l'elisoccorso per trasferire Zanardi al policlinico di Siena in codice 3. Alle 19.46 il primo bollettino medico: ''E’ ricoverato in condizioni gravissime al policlinico Santa Maria alle Scotte Alex Zanardi, pilota automobilistico, paraciclista e conduttore televisivo, rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena. Zanardi è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso ed è atterrato all’ospedale di Siena alle ore 18. E’ stato subito preso in cura dai professionisti del Pronto Soccorso, valutato in shock room e le sue condizioni sono gravissime per il forte trauma cranico riportato ed è al momento sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia."



Sono inoltre intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Siena, la Polizia Municipale ed i Carabinieri della Compagnia di Montepulciano per i rilievi. E' intervenuto sul luogo dell'incidente anche un magistrato della Procura di Siena.



L'intervento è terminato attorno alle 21 e successivamente Zanardi è stato ricoverato presso la terapia intensiva.



IN AGGIORNAMENTO