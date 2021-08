Piercarlo Sacco e Andrea Dieci, a Pienza un connubio inedito per Piazzolla

Martedì 10 agosto, appuntamento a Podere Gonzaga in Val d'Orcia

Piercarlo Sacco al violino e Andrea Dieci alla chitarra sono tra i pochissimi musicisti cosiddetti "classici" che si siano avventurati nei sentieri più misteriosi del genio di Piazzolla. Martedì 10 agosto (ore 18,45) In occasione del centesimo anniversario della nascita di Astor Piazzolla. Questo inedito connubio musicale ci accompagnerà in un itinerario borgesiano fatto di "melodie visive" dal forte richiamo popolare ma dalla solida consapevolezza compositiva a Podere Gonzaga, in Val d'Orcia, sede dell'associazione culturale La Corte musicale.Si tratta di uno degli eventi previsti dalla neonata associazione, affiliata all'Arci, in un podere immerso nella riserva naturale di Lucciolabella (lungo la strada provinciale 51, km. 11), che si presenta nella sua nuova ed elegante veste. La programmazione di altissima qualità è affidata a due direttori artistici d'eccezione: Michele Franzini, pianista e arrangiatore jazz e Orazio Sciortino, pianista, compositore e direttore d'orchestra. Concerti di musica classica e jazz, spettacoli di teatro da camera, verranno affiancati a workshop culturali e seminari, promuovendo il continuo dialogo tra arti, scienze ed enogastronomia.Dopo il primo concerto (domenica 1) affidato a Eugenio Della Chiara, il programma prosegue con un recital pianistico di Orazio Sciortino il cui programma verrà costruito sul momento, sulla base di associazioni e suggestioni, giovedì 12 (ore 18,45).Quindi, domenica 22 (al mattino: ore 11,30) il concerto jazz del PoGo Trio, costituito da Michele Franzini al pianoforte, Giuseppe Romagnoli al contrabbasso e Adam Pache alla batteria, che saranno accompagnati per l’occasione da un ospite di pregio, Mauro Negri al clarinetto. La formazione presenterà brani inediti di Franzini, senza dimenticare il mondo degli “standard Jazz” con le composizioni di grandi musicisti che hanno segnato la storia della musica afroamericana.«Ospitiamo – dichiara Michele Franzini - i migliori solisti italiani e stranieri in concerti imperdibili presso La Corte Musicale, in cui spero che la condivisione con gli spettatori possa continuare anche fuori dal palco, per un rapporto tra pubblico e artista da riscoprire».«In una contingenza storica delicata come la nostra - afferma Orazio Sciortino - occorre trovare le vie per ricucire rapporti umani, riappropriarsi dei luoghi della nostra vita ma anche imparare a rivivere ciò che ci appartiene». Ogni concerto è legato a una degustazione di prodotti del territorio. Ingresso con tessera associativa Arci. Per informazioni, prenotazione e tesseramento: lacortemusicale@poderegonzaga.it. Tel. 3282404666Violinista concertista, Piercarlo Sacco è stato allievo di Ivan Krivenski, Pavel Vernikov, Salvatore Accardo, Rocco Filippini, Bruno Giuranna, Alexander Lonquich, Klaus Schilde e il Trio di Trieste. Vince i concorsi Perosi di Biella, Vittorio Veneto, Mantova, Sandro Fuga di Torino, Accademia Filarmonica Romana e il Prix Special du Jury al Deuxieme Concours International du Violon Yehudi Menuhin (giuria composta da Menuhin, Kremer, Spivakov e Bron). Ha compiuto tournée in tutto il mondo collaborando con direttori quali Lorin Maazel, Georges Prêtre, Ton Koopman, Christopher Hogwood, Gennadij Rozdestvenskij, Rafael Frühbeck de Burgos. Violinista e violista dell’ensemble Sentieri Selvaggi. Gli hanno dedicato loro opere compositori quali Carlo Boccadoro, Giorgio Colombo Taccani, Mauro Montalbetti, Carlo Galante. Ha inciso per Brilliant Classics, Decca, Sony, Deutsche Grammophon. Docente in numerose masterclass dal 2016 è direttore musicale dell’orchestra Gli Archi del Rusconi.Andrea Dieci si è diplomato con il massimo dei voti, la lode e la menzione speciale al Conservatorio “Verdi” di Milano nella classe di Paolo Cherici. Ha studiato con Oscar Ghiglia all’Accademia Musicale Chigiana di Siena e alla Musik-Akademie di Basilea. Ha inoltre partecipato a masterclass tenute da Julian Bream. Ha vinto il 1° Premio ai Concorsi Internazionali di Gargnano, Lagonegro e “De Bonis” di Cosenza e il Premio Speciale della Giuria all’Internationaler Musik-Wettbewerb dell’ARD di Monaco di Baviera. Si è esibito in Europa, negli Stati Uniti, in America Centrale e del Sud, Asia e Africa. Ha registrato per RAI, Radio Vaticana, Radio Nacional Española, BBC, Radio Televisione Svizzera Italiana ed Euroradio. Ha inciso 14 CD per varie etichette discografiche, tra cui figurano monografie su Ponce, Jappelli, Piazzolla, Sor e Giuliani. È inoltre l’unico chitarrista ad aver registrato le opere solistiche complete di Villa-Lobos, Takemitsu e Henze. Gli è stata assegnata due volte (2005 e 2017) la “Chitarra d’oro” per il miglior CD chitarristico dell’anno al Convegno Internazionale di Chitarra di Alessandria. Ha tenuto masterclass e seminari per rinomate istituzioni musicali in vari Paesi d’Europa, negli USA, in Messico, Brasile, Singapore e Giappone. È titolare della cattedra di chitarra all’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vecchi-Tonelli” di Modena.