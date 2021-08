Cade dalla bici a seguito di arresto cardiocircolatorio: 70enne in condizioni critiche alle Scotte

Poco prima delle 11 di oggi, martedì 10 agosto, in un agriturismo di Pienza, un 70enne è caduto dalla bicicletta a seguito di un arresto cardiocircolatorio.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 dell'Asl Toscana sud est, mentre, in attesa del loro arrivo, la centrale del 118 ha fornito alle persone presenti le istruzioni per gli immediati soccorsi.L'uomo è stato poi trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria alle Scotte di dall'elisoccorso Pegaso, dove è stato attivato il percorso cuore fermo.Sul posto sono intervenuti l'automedica del 118 di Nottola, la Croce Verde di Chianciano, l'elisoccorso Pegaso 2 e i Carabinieri di Montepulciano.