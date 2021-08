Pienza, Orazio Sciortino protagonista alla Corte musicale

Giovedì 12 agosto, appuntamento a Podere Gonzaga nell'ambito della stagione diretta dallo stesso Sciortino e da Michele Franzini

Il programma della Corte musicale, presso il podere Gonzaga (strada provinciale 51, km. 11, nel comune di Pienza) prosegue con un recital pianistico di Orazio Sciortino il cui programma verrà costruito sul momento, sulla base di associazioni e suggestioni, giovedì 12 (ore 18,45).Pianista, compositore, e direttore d’orchestra, Orazio Sciortino collabora con importanti istituzioni musicali italiane ed estere: Teatro alla Scala di Milano, MiTo Settembremusica, Orchestra Verdi di Milano, Orchestra del Teatro La Fenice, Bologna Festival, IUC di Roma, Ravello Festival, Orchestra di Padova e del Veneto, Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Festival della Valle d’Itria, Sagra Malatestiana di Rimini, Società del Quartetto di Milano, Teatro Lirico di Cagliari, Sociedad Filarmonia di Lima, Nuova Harmonìa di Buenos Aires, Festival di Ankara, Konzerthaus di Berlino, Salle Molière di Lyon, Ottawa Chamber Music Festival, Sala Cecilia Meireles di Rio De Janeiro etc. Ha inciso per le case discografiche Dynamic, Bottega Discantica, Limen Music, Claves e Sony Classical. Per il teatro musicale ha composto “La Paura”, opera sulla Grande Guerra (Teatro Coccia di Novara) e per il Teatro alla Scala (stagione 2016/2017) ha composto La Gattomachia, favola musicale per narratore, violino concertante e archi. E’ stato nominato Krug Ambassador nel 2016, componendo per la storica maison il pezzo pianistico Lives through a glass incluso nell’album, Self Portrait – Piano Works pubblicato da Sony Classical. Nutre una passione per la cucina e vive a Milano.La Corte musicale è un'associazione culturale affiliata all'Arci. La programmazione di altissima qualità è affidata a due direttori artistici d'eccezione: Michele Franzini, pianista e arrangiatore jazz e allo stesso Orazio Sciortino, pianista, compositore e direttore d'orchestra. Concerti di musica classica e jazz, spettacoli di teatro da camera, verranno affiancati a workshop culturali e seminari, promuovendo il continuo dialogo tra arti, scienze ed enogastronomia. Successivo appuntamento, domenica 22 (al mattino: ore 11,30) il concerto jazz del PoGo Trio, costituito da Michele Franzini al pianoforte, Giuseppe Romagnoli al contrabbasso e Adam Pache alla batteria, che saranno accompagnati per l’occasione da un ospite di pregio, Mauro Negri al clarinetto. La formazione presenterà brani inediti di Franzini, senza dimenticare il mondo degli “standard Jazz” con le composizioni di grandi musicisti che hanno segnato la storia della musica afroamericana.«Ospitiamo – dichiara Michele Franzini - i migliori solisti italiani e stranieri in concerti imperdibili presso La Corte Musicale, in cui spero che la condivisione con gli spettatori possa continuare anche fuori dal palco, per un rapporto tra pubblico e artista da riscoprire».«In una contingenza storica delicata come la nostra - afferma Orazio Sciortino - occorre trovare le vie per ricucire rapporti umani, riappropriarsi dei luoghi della nostra vita ma anche imparare a rivivere ciò che ci appartiene». Ogni concerto è legato a una degustazione di prodotti del territorio. Ingresso con tessera associativa Arci. Per informazioni, prenotazione e tesseramento : lacortemusicale@poderegonzaga.it. Tel. 3282404666