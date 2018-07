Susanna Cenni alla Festa de l’Unità di Poggibonsi per parlare della ricostruzione della sinistra

Il confronto, in programma lunedì 16 luglio alle ore 21.30, in località Bernino

"Ricostruire... le parole, il pensiero, le proposte per un centrosinistra che torni a vincere". È questo il titolo del dibattito pubblico in programma lunedì 16 luglio alla Festa de l’Unità di Poggibonsi. L’incontro che si terrà a partire dalle ore 21.30 in località Bernino, presso gli impianti sportivi, vedrà la partecipazione di Susanna Cenni, deputata del Pd alla Camera che modererà il dibattito che cercherà di rispondere alle sollecitazioni e agli spunti raccolti da molti iscritti e elettori nella campagna di ascolto appena iniziata insieme ai Giovani Democratici di Poggibonsi. L’iniziativa, introdotta da Maurizio Pelosi, segretario dell’Unione comunale del Pd di Poggibonsi vedrà la partecipazione di: Francesca Chiavacci, presidente nazionale Arci; Giuseppe Provenzano di 'Sinistra Anno Zero'; Enrico Fiori, coordinatore provinciale ACLI; David Bussagli, sindaco di Poggibonsi e Cesare De Sanctis della Cgil di Siena.