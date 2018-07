L’artista Luciano Valensin dona l’opera pittorica ''Inside 2'' al Comune di Poggibonsi

Un nuovo quadro donato alla città. Si tratta di “Inside 2” di Luciano Valensin che ha donato questa sua opera pittorica all’Amministrazione. Valensin, nato a Siena e residente in Poggibonsi, ha realizzato nelle scorse settimane una mostra dal titolo “Immagini e colori”, promossa dall’associazione degli artisti “Estrosi” e allestita nelle sale espositive dell’Accabì con il patrocinio dell’amministrazione. “In quell’occasione – spiega l’assessore alla cultura Nicola Berti - il nostro concittadino ha manifestato l’intenzione di donare alla città una sua opera. Una volontà che abbiamo volentieri raccolto proseguendo in tal modo un percorso di collaborazione con artisti e associazioni che negli anni ha permesso di acquisire al patrimonio pubblico altre opere d’arte”. La donazione di Valensin è l’ultima in ordine di tempo di una serie di contributi da parte di artisti legati al territorio. Roberto Angiolini ha donato alla città due quadri, “Vita” (acrilico su tela e gesso 120x120) e “Vitamina C.” (acrilico su tela e gesso 120x120). Piero Sani ha donato “Di fronte al mare” (acrilico su tela 60x120). Un’opera di Alfredo Beghè (tempera su masonite preparata 80x100) è stata donata all’Amministrazione dagli eredi dell’artista. Giuseppe Calonaci ha donato alla città “Orizzonti blu” (dipinto olio su tela di lino 116x84) e “Nuovi messaggi” (dipinto olio su tela di lino 72x39).“Tutte donazioni nate in seno a mostre allestite presso l’Accabì – dice Berti - Ringraziamo gli artisti e chi ha voluto contribuire in tal modo ad accrescere il patrimonio artistico presente e ringraziamo Luciano Valensin per questa sua scelta a favore dell’intera comunità di Poggibonsi”. Il quadro donato da Luciano Valensin, olio su tela 60x80, è stato realizzato dall’artista nel 2017. Nei giorni scorsi è stato stipulato il contratto con cui la donazione è stata formalizzata, come in tutte le analoghe situazioni.Luciano Valensin, pittore e poeta, diplomato all’Istituto d’Arte di Siena, ha frequentato per due anni l’Accademia di Belle Arti di Firenze, poi interrotta in seguito al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento e al conseguente incarico del Provveditorato. Ha insegnato Disegno ed Educazione Artistica dal 1962 al 1970 presso le Scuole medie di vari Comuni del territorio e, dopo una parentesi inglese, è tornato a riprendere l’insegnamento proseguito fino al pensionamento.Cultore teatrale, nel 1960 ha tenuto la prima personale di pittura a Siena alla quale hanno fatto seguito altre esposizioni a Firenze, Poggibonsi, Colle Val d’Elsa, Certaldo, Londra e Canterbury.