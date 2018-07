A Staggia Senese solidarietà in ricordo di Jacopo

Sabato 14 luglio nell’area feste di Staggia serata promossa dalla famiglia in collaborazione con la Misericordia di Staggia per ricordare il giovane prematuramente scomparso

Ricavato ai servizi sociali per sostenere piccoli progetti scolastici e formativi per minori in difficoltà

Una serata con cena e musica. Un evento di solidarietà in ricordo di Jacopo. Si rinnova anche per questo 2018 la serata promossa dalla famiglia in collaborazione con la Misericordia di Staggia per ricordare il giovane prematuramente scomparso. L’evento si svolgerà nell’area feste di Staggia sabato 14 luglio, per ricordare Jacopo nel giorno del suo compleanno.“Un esempio bello di generosità – dice l’assessore alle Politiche Sociali Filomena Convertito - che vede protagonista la famiglia Verdi di Staggia che, dopo la perdita del carissimo figlio Jacopo, ha voluto dedicare alla sua memoria un evento destinando il ricavato ai servizi sociali”. Quanto raccolto viene infatti devoluto alla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa che attraverso gli assistenti sociali individua le famiglie che sono destinatarie di risorse finalizzate al raggiungimento di obiettivi concreti, come i pagamento dell'abbonamento per consentire al figlio di andare a scuola o l’acquisto dei testi, come accaduto anche nell’anno passato sempre in collaborazione con la Misericordia di Staggia.La serata inizierà alle 19,30 con l’aperitivo e quindi proseguirà alle 20,30 con la cena e a seguire la musica. Il costo è 18 euro (gratis per bambini fino a 6 anni e 10 euro per bambini tra i 7 e i 10 anni). Tante le attività e le persone che daranno il loro contributo alla serata in termini di servizi e collaborazione. Necessaria la prenotazione.“Un gesto di solidarietà verso la nostra comunità dove la famiglia risiede e dove presta incessante attività di volontariato – chiude Convertito - Una storia che si ripete già da tre anni e che consente, grazie alla generosità di coloro che partecipano alla cena, di sostenere piccoli progetti scolastici e formativi per minori”.