Ruba oltre mille euro dalle borse in palestra: denunciato dai Carabinieri

Ieri, domenica 15 luglio, a Poggibonsi, militari della locale Stazione Carabinieri in collaborazione con personale dell’aliquota radiomobile della Compagnia, a conclusione di una rapida attività d’indagine derivante da una fortunata circostanza e dall’attività di prevenzione svolta, a seguito dei furti di denaro, che si sono verificati all’interno di una palestra situata in quel centro, presentate da due frequentatrici rispettivamente di 30 e 24 anni, hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato e continuato un poggibonsese di 52 anni, già noto per analoghe vicende.L'uomo, individuato poco dopo i fatti da una pattuglia che gravitava in quella zona, è stato visto allontanarsi a piedi con fare furtivo in una zona poco distante dal centro sportivo. Fermato e sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di una somma in contanti di 1.170 euro, sottratta poco prima da portafogli e borsa delle denuncianti. Quanto rinvenuto è stato restituito alle parti lese.Fuori dalla flagranza, l’uomo è stato pertanto solo denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena per il duplice furto che è stato denunciato dopo alcune ore, quando i Carabinieri sono riusciti a comprendere chi potessero essere le vittime.