Cena di Gala per beneficenza in Viamaestra a Poggibonsi

Il ricavato della serata devoluto alla Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer

Appuntamento questa sera, martedì 17 luglio, in Viamaestra a Poggibonsi per la settima edizione della cena di gala organizzata dall'Associazione Viamaestra. Il ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione Dell’Ospedale Pediatrico Meyer.Alle ore 20.00 si svolgerà l'aperitivo in Piazza Matteotti (Piazza Nova) per poi cenare in Viamaestra che sarà allestita per l'occasione con 40 tavoli.La serata sarà realizzata con il contributo di numerose attività che operano sul nostro territorio come Piccini Wine, Class Ricevimenti, Caseificio Nuovo, Pasquini, Famiglia Gambassi Terre di Siena, Chicco di Grano, Icet industrie, Autocarrozzeria Senesi, Italia Spurghi, Egizia, Punto Enel, Palestra Borghesi, Centro Benessere Biomed, Disco Shop, Pampaloni Ottica ed Oreficeria, Centro discipline per il benessere.Questa iniziativa rientra nelle iniziative dell'Associazione Viamaestra per il sociale.Per info: 3924982534caterinaccn.viamestra@gmail.com