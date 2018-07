Spacciatore denunciato dai Carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, sabato 21 luglio, militari dell’aliquota radiomobile della Compagnia Carabinieri di Poggibonsi, al termine di una breve attività investigativa e di un appostamento, hanno denunciato in stato di libertà per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti un 25enne nato in Marocco e resindente a Montaione (FI), di fato senza fissa dimora e con precedenti denunce a carico, o da tempo monitorato dai Carabinieri di Poggibonsi.Il 25enne è stato fermato nei pressi di un giardino pubblico e sottoposto a perquisizione personale, risultando in possesso 11 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, nascosta in bocca. Nonostante tale escamotage, la droga è stata rinvenuta, recuperata e sottoposta a sequestro, quindi assunta in carico, repertata e debitamente custodita in attesa di versamento all’ufficio corpi di reato, previe verifiche tossicologiche presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti di Grosseto (LASS).La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena è stata informata dai Carabinieri di Poggibonsi.