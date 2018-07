Attorno alle 12.30 di questa mattina, a Poggibonsi, un camion per la raccolta della carta si è sfrenato in Viamaestra (via della Repubblica) e, scendendo all'indietro è andato ad urtare un'autovettura. L'autoveicolo è andato di conseguenza ad impattare contro il negozio ''Nonsoloargento'' finendo all'interno dell'esercizio commerciale.Gravi i danni alla struttura e fortunatamente nessun ferito tranne la proprietaria del negozio in modo molto leggero.