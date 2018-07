I Carabinieri arrestano spacciatore

Nella giornata di ieri, martedì 24 luglio, a Poggibonsi, i carabinieri dell'aliquota radiomobile del NORM, al termine di un'attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà un 37enne per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.L'uomo, nato a Castellina in Chianti, senza fissa dimora e gravato da precedenti denunce, è ben conosciuto dai Carabinieri.Nel corso del servizio è stato sottoposto a perquisizione personale che poi è stata estesa al proprio camper. L'uomo è stato trovato in possesso di 70,33 grammi di hashish, oltre ad uno spinello già confezionato.Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, assunto i carico e custodito in attesa del trasferimento all'Ufficio corpi di reato della Procura di Siena, previe verifiche tossicologiche presso il laboratorio analisi sostanze stupefacenti dei Carabinieri di Grosseto.