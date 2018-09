Poggibonsi, in 300 a cena per ''4 ruote per l’Emporio''

La campagna di crowdfunding procede a vele spiegate. Si può partecipare fino al 19 ottobre sulla piattaforma online Eppela

In oltre trecento a cena e quasi quattromila euro raccolti per l’Emporio della Solidarietà. Risorse che si aggiungono alle altre donazioni già arrivate per sostenere il progetto “4 ruote per l’Emporio” promosso dalla sezione soci Coop di Poggibonsi insieme all’Emporio della solidarietà, al Comune di Poggibonsi e alla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa nell’ambito della campagna Pensati con il Cuore della Fondazione Il Cuore si scioglie onlus. L’obiettivo della campagna è raccogliere i fondi necessari per acquistare un mezzo per il trasporto degli alimenti destinati alle famiglie che si rivolgono all’Emporio di Poggibonsi.“La campagna di crowdfunding procede a vele spiegate – dice il Sindaco David Bussagli – Merito della nostra comunità, inclusiva e solidale, e dei tantissimi che ogni giorno si impegnano per gli altri. Merito anche della bontà del lavoro svolto dal nostro Emporio e dalla rete territoriale che lo sostiene, di Unicoop Firenze, della fondazione il Cuore di Scioglie, del progetto stesso. La cena di domenica ha dato una spinta fortissima alla raccolta fondi per l’acquisto del furgone per l’Emporio. Ringrazio la sezione soci coop di Poggibonsi e tutti i volontari e le associazioni che si sono adoperati per la buona riuscita della cena che ha fatto il tutto esaurito. La raccolta prosegue”.La cena di solidarietà si inserisce infatti nella campagna di crowdfunding che si è aperta il 10 settembre scorso. Il valore aggiunto di Pensati con il Cuore sta proprio nel coniugare due canali, quello online e quello tradizionale offline, per dare a tutte le persone interessate la possibilità di contribuire anche con poco.Sono già oltre 7mila euro le risorse raccolte e visibili sulla piattaforma online Eppela www.eppela.com/progettipensaticonilcuore a cui è possibile contribuire fino al 19 ottobre.