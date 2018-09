Poggibonsi, la Virtus in festa: sport e amicizia

Sabato 29 Settembre presso il Villaggio Virtus

L’US Virtus una Scuola Seria di Sport e Formazione

In occasione della presentazione delle squadre per il nuovo anno agonistico, la U.S. Virtus organizza anche quest'anno la Festa della Polisportiva che vedrà protagonisti tutti gli atleti bianco-blu con i rispettivi tecnici e dirigenti: dalle 16.00 in poi si susseguiranno momenti di sport, vivande e animazione musicale.Con l'invito a partecipare numerosi, il presidente della U.S. Virtus Pietro Burresi introduce così l'evento:"Abbiamo fortemente rinforzato il nostro settore tecnico sia nel volley che nel calcio al fine di raggiungere con maggiore professionalità e tenacia gli obbiettivi sportivi che da sempre contraddistinguono la nostra società: saranno rafforzate una serie di iniziative culturali, sociali, di solidarietà e amicizia con lo scopo di formare l’atleta oltre che un campione un cittadino responsabile.La Virtus non vuole essere un parcheggio protetto per ma come è nel suo dna una scuola seria di formazione e sport.”Prosegue poi Burresi: "Ci onoreranno della loro presenza i maggiori esponenti delle nostre Federazioni Sportive di appartenenza quali la FIGC, con il suo presidente regionale Paolo Mangini e la FIPAV con la presidente provinciale fiorentina Claudia Frascati, oltre al primo cittadino David Bussagli, che verrà a rappresentare l'Amministrazione comunale.