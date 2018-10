''Le avventure di Ego Fuffaro'' a Poggibonsi

La grande satira di Alessio Spataro apre lunedì 1 ottobre il calendario di appuntamenti di FOF (FumettoOltreFumetto)

Alessio Spataro, fumettista, uno dei più grandi autori e disegnatori satirici italiani, sarà a Poggibonsi lunedì 1 ottobre alle ore 18.30 presso la Libreria Mondadori – Discoshop (Largo campidoglio) per presentare il suo “Le avventure rossobrune di Ego Fuffaro”, Shockdom edizioni, appena uscito. Si tratta della terza presentazione, dopo Roma e Firenze, di un calendario ricco di incontri che porterà Spataro in tutta Italia. Il protagonista del libro, Ego Fuffaro, “è un giovane papero frustrato, conformista, compulsivo coi social network e pieno di sé”. Lavorando sui temi della attualità politica, Spataro costruisce un irresistibile racconto che mette a nudo narcisismi, mitomanie, degenerazioni presenti nel dibattito pubblico e sulla scena politica.La presentazione apre la stagione di FOF FumettoOltreFumetto, che proseguirà il prossimo 21 ottobre con un grande omaggio a due storici personaggi del fumetto italiano, Zagor e Tex.L’iniziativa è a cura dell’associazione “la Scintilla”.Per informazioni: lascintilla.associazione@gmail.comIL LIBROEgo Fuffaro è un giovane papero frustrato, conformista, compulsivo coi social network e pieno di sé. Minuto e nato senza spina dorsale, subisce sin da giovanissimo le angherie dei bulli della scuola chiudendosi in sé stesso (amandosi anche fisicamente con pose dannunziane, grazie alle poche ossa del suo busto) e covando risentimento verso il mondo che gli sta attorno, spesso assumendo improbabili pose da spavaldo e da pallone gonfiato. Da adulto Ego è una stella della stessa tv che critica, si espone narcisisticamente sui suoi profili in rete ripetendo compulsivamente le stesse cose e spesso viene attratto suo malgrado dal mondo di sottosopra, una specie di dimensione parallela e invisibile dove regnano caos, criminalità, razzismo, fascismo. Dopo diversi viaggi improvvisi in questa nuova dimensione, Ego dovrà alla fine confrontarsi con un insetto gigante che si palesa sempre di più come la larva madre di tutte le figure mostruose che animano il mondo di sopra. Ma, forse, il suo vero antagonista non è la zanzara.L’AUTOREAlessio Spataro (Catania, 1977). Fumettista e disegnatore satirico, vive e lavora a Roma. Collabora dal 1999 con riviste del settore e testate giornalistiche. Ha all’attivo nove libri satirici e cinque pubblicazioni a fumetti tra cui Biliardino (2015) e Violeta con Virginia Tonfoni (2017), edite da Bao Publishing.