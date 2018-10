I Carabinieri della Compagnia di Poggibonsi, dopo prolungate indagini, hanno arrestato I.R. cittadino italiano, 24 anni residente a Poggibonsi, il quale è stato sorpreso all’interno della propria abitazione con circa 500 gr di marijuana, nonché tutto il necessario per la produzione e il confezionamento dello stupefacente.L’uomo tratto in arresto dopo aver prodotto “a domicilio” la sostanza stupefacente, provvedeva al relativo confezionamento e allo spaccio, attività quest’ultima che interessava prevalentemente la piazza di Poggibonsi e la Val d’Elsa.L’uomo tratto in arresto, che risulta essere disoccupato, è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica di Siena e dovrà rispondere di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti.