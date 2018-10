Nasce Valdelsa TerraComune, associazione che riporta i cittadini al centro dell'attenzione

La presentazione nei giorni scorsi presso l'hotel Alcide. Oltre un centinaio i partecipanti e più di ottanta le adesioni

Riportare i cittadini al centro della politica con un luogo di incontro e di confronto. Nasce a Poggibonsi Valdelsa TerraComune, associazione che vuole riunire persone con storie ed esperienze diverse in gran parte provenienti dalla sinistra e dal progressismo. Ma è una associazione comunque aperta al contributo di tutte le realtà.Nasce uno spazio aperto a tutti. La presentazione dell'associazione, promossa da Fabio Ceccherini, Paolo Cucini e Filippo Pecci, è avvenuta nei giorni scorsi all'Hotel Alcide cui hanno partecipato un centinaio di persone, molte delle quali hanno dato la loro adesione al movimento. A spiegare l'idea che muove l'associazione è Fabio Ceccherini, già sindaco di Poggibonsi. «Pensiamo alla Valdelsa come territorio in quanto, pur mantenendo ciascun Comune la propria identità, sulle grandi questioni occorre un governo unitario di area». E le grandi questioni saranno affrontate nei vari gruppi di lavoro. «Competizione economica, formazione e istruzione, servizi sono tutti temi tutti temi di area - continua Ceccherini - che oggi solo in parte vengono affrontati collegialmente. Occorre una collaborazione forte tra Comuni e tra livelli istituzionali».Valdelsa, ma anche i singoli Comuni. Valdelsa TerraComune guarda anche alla singola realtà territoriale. «Con sessioni di lavoro tematiche ci occupiamo di sviluppo economico e di urbanistica. A Poggibonsi si riunirà un gruppo proprio per affrontare i temi dell'urbanistica».Un progetto di lungo respiro. L'associazione non ha mire a breve termine. «Abbiamo in mente un percorso lungo, che non guarda alle prossime elezioni anche se avremo idee e proposte e un confronto con i cittadini. Il nostro traguardo va oltre, vogliamo riconnettere e non fare trame, vogliamo tessere rapporti e relazioni attraverso le idee». Al centro dell'azione di Valdelsa TerraComune c'è il lavoro, le imprese e le attività in ogni ambito, manifatturiero, agricolo, commerciale, turistico e dei servizi. Tra i temi, centrali saranno anche il sistema scolastico e formativo e la cultura a giocare un ruolo determinante.