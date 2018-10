Al Politeama ''La meravigliosa avventura'' di Tex e Zagor

Domenica 21 ottobre dalle 16 nella sala Set del Politeama autori e disegnatori Bonelli

“La meravigliosa avventura” di Tex e Zagor raccontata e disegnata dai grandi autori e disegnatori Bonelli. L’evento si svolge domenica 21 ottobre dalle 16 al teatro Politeama. Un pomeriggio fatto di incontri, scoperte, aneddoti, passioni, disegni, proiezioni con tre disegnatori d’eccezione, il decano Giovanni Ticci e Lucio Filippucci per Tex, Walter Venturi per Zagor. Con loro lo scrittore, sceneggiatore, saggista nonché responsabile dell’albo di Zagor, Moreno Burattini, e Fabrizio Foni dell’Università di Malta, esperto di fumetto e letteratura popolare. Durante l'incontro nel ‘Tex corner’ e nello ‘Zagor corner’ i presenti potranno dichiarare in tre minuti le ragioni della loro passione e il loro albo più amato.L'evento, ingresso libero fino ad esaurimento posti, è organizzato dall’associazione La Scintilla con il patrocinio del Comune di Poggibonsi e il sostegno di Panurania e Supermercato Punto Simply Bellavista, in collaborazione con Fondazione Elsa e con l'Associazione Via Maestra. Un ringraziamento a Simone Mircoli.Il progetto grafico è di Simona Mezzedimi. Le illustrazioni della locandina sono dell’artista e fumettista Alessandro Martorelli (Martoz).Per info: lascintilla.associazione@gmail.comMoreno Burattini. Sceneggiatore di fumetti ma anche scrittore, saggista, critico specializzato, curatore di mostre e autore teatrale. Dopo aver scritto numerose storie di Cattivik e Lupo Alberto, è divenuto uno dei principali sceneggiatori e soggettisti delle storie di “Zagor” per Bonelli Editore.Giovanni Ticci. Senese, è uno degli interpreti storici della lunga saga di Tex. Debutta nel campo del fumetto collaborando con lo Studio D'Ami alla realizzazione di storie per il mercato internazionale.Lucio Filippucci. Ha realizzato il 22° “Tex gigante” e vari episodi della serie regolare. Dopo le copertine per la nuova serie a colori di Martin Mystere (Premio Atlantide), continua la sua collaborazione sulla serie mensile di Tex.Walter Venturi. Con "Brad Barron n.16" inizia la sua collaborazione con Bonelli Editore. A marzo 2018 ha illustrato l’albo allegato a “Zagor” dove incontra Jovanotti. Attualmente è al lavoro su una storia di “Zagor” e una della nuova miniserie ideata da Roberto Recchioni.Fabrizio Foni è lecturer presso la University of Malta dove insegna all’interno del Dipartimento d’Italiano, dell’M.A. in Literary Tradition and Popular Culture e dell’M.A. in Film Studies. Ha firmato varie pubblicazioni inerenti alla letteratura popolare, con particolare attenzione per il fantastico e per il ‘nero’.